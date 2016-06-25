Шакири раскритиковал празднование победы игроками сборной Польши

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири раскритиковал поведение игроков сборной Польши после матча 1/8 финала Евро-2016 (1:1; 4:5 в серии пенальти). Поляки побежали праздновать победу на половину поля швейцарцев.

«Я не знаю, что тут сказать. Они – профессиональные футболисты и должны знать, что для празднования победы им следовало побежать на другую половину поля. Что я могу сказать?», – прокомментировал Шакири.

Также футболист ответил на вопрос о своем голе «ножницами».

«Вы плохо меня знаете – я забил много красивых голов! Это был очень важный гол, потому что он сохранил нашу надежду. Конечно, он красив. Но мы вылетели, и я разочарован», – сказал Шакири.