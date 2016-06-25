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    О’Нил: «Удивлен, что Уэльс так легко обыграл Россию, у которой игроки сильнее, чем у нас»

    Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Евро-2016 против команды Уэльса (0:1).

    «Я был удивлен, что Уэльс так легко победил Россию. Главное, что Бэйлу нельзя давать пространство. А Россия, игравшая слишком открыто, этого не сделала. А ведь у России игроки сильнее, чем у нас, они профессионалы более высокого класса.

    Но тактически мы сыграли лучше. Бэйл не получал свободы. У нас против него в основном действовал Эванс – и сыграл великолепно», – сказал О’Нил.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.06.2016 22:20
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 26 июня 2016, 11:27

      ....к сожалению, у нас нет ни одного Эванса!!!

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 26 июня 2016, 11:13

      а мы вот не удивлены

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 26 июня 2016, 11:07

      Кержаков сыграл бы лучше Дзюбы!!!

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 июня 2016, 10:45

      Майкл удивлён.... А мы-нет ! Ты-тренер и раньше в футбол играл,а у нас соплеменники своего протиснули в готовый,мощный клуб, а потом и в сборную ! Хотя,этот слуцкер, годен только парикмахерами командовать.

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      Рейтинг: +508

      triton004 26 июня 2016, 02:55

      Сами в шоке,как эти дереволазы могли им проиграть

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 26 июня 2016, 02:26

      не всегда от игроков все зависит, бываетч то и от тренера...как в сб. россии например... уверен....при другом тренере результат был бы другим.... даже при копелле...зато денег сколько съкономил мудко...хотя и с копелло у них на двоих неплохо получалось)

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      Рейтинг: +240

      gambler35 26 июня 2016, 01:37

      Да я ваще то тоже был этим удивлен...

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 26 июня 2016, 01:30

      "Я был удивлен, что Уэльс так легко победил Россию. " А мы,к сожалению,уже привыкли...(((((

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 26 июня 2016, 00:42

      С тобой все хорошо? у россие когда игроки были вообще как СССР распал?

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 25 июня 2016, 22:36

      Нет , О'Нил, ты не прав, в Сборной России нет профессионалов и игроков высокого класса, там деревья и брёвна

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      Рейтинг: +186

      STatham > acer2003 25 июня 2016, 23:03

      А если точнее: гнилые деревья и гнилые бревна.
      Которым интересны только премии и отпуска...
      Чуть не забыл, еще "говно в комментариях" им интересно и "ё*нутые ли мы" - им тоже интересно

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