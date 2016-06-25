Евро-2016. Уэльс одолел Северную Ирландию благодаря автоголу Маколи и вышел в 1/4 финала

В матче 1/8 финала Евро-2016 сборная Уэльса обыграла команду Северной Ирландии со счетом 1:0. Единственный мяч отправил в свои ворота Гарет Маколи.

В четвертьфинале Уэльс встретится с победителем пары Венгрия – Бельгия.

Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/8 финала

Уэльс – Северная Ирландия – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Маколи (в свои ворота), 75.

Уэльс: Хеннесси, Честер, Уиллиамс, Дэвис, Гантер, Аллен, Ледли (Уильямс, 63), Рэмзи, Тэйлор, Воукс (Робсон-Кану, 55), Бэйл.

Северная Ирландия: МакГоверн, Д. Эванс, Кэткарт, Маколи (Магеннис, 84), Хьюз, Даллас, Норвуд (МакГинн, 79), К. Эванс, Дэвис, Уорд (Вашингтон, 69), Лафферти.

Предупреждения: Даллас, 44; Тэйлор, 59; Дэвис, 67.

Календарь Евро-2016

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