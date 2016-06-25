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    Колосков: «Мутко должен рискнуть и назначить главным тренером сборной России Семака»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что сборную России должен возглавить Сергей Семак. Напомним, сегодня пост наставника национальной команды покинул Леонид Слуцкий.

    «У нас единственный человек, который отвечает за результат – это Мутко. Ему принимать решение. Если бы мне надо было принимать решение, я бы назначил Семака. Почему мы не можем рискнуть? Германия может, а мы – нет. Для чего ставили в сборную тренером Семака? Чтобы табличку выносил? Надо сделать на него ставку. Виталий Леонтьевич должен рискнуть и поставить Семака», – сказал Колосков.

    Источник: Р-Спорт

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    25.06.2016 18:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 25 июня 2016, 22:02

      Слишком мягкий Семак для наших зажравшихся футболеров.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Medvezhka 25 июня 2016, 21:53

      может лучше сначала спросить у болельщиков?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 июня 2016, 21:08

      Бред.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 25 июня 2016, 20:05

      Уже нарисковались дальше некуда !

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 июня 2016, 19:04

      Оно,конечно,Семака лучше поставить,чем Слуцкого(всё же играл и хорошо),но,только,риск очень велик время потерять....Бердыева на царство!

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