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Ниасс может сменить «Эвертон» на «Галатасарай»

25 июня 2016, 12:55
3

Нападающий «Эвертона» Умар Ниасс может продолжить карьеру в Турции. В услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Галатасарай», который готов приобрести сенегальца в летнее трансферное окно.

Как утверждает издание Fotomac, руководство английского клуба готово продать форварда, если за него будет предложена приемлемая сумма. Напомним, что прошлой зимой мерсисайдцы купили игрока у «Локомотива» за 13,5 фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне АПЛ Ниасс провел лишь пять матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Англия. Премьер-лига Эвертон Галатасарай Ниасс Умар
Комментарии (3)
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narkozanos
1466849430
Зачем он от Локо ушёл вообще?он вроде сам желание изъявил перейти в лигу посильнее,а теперь к туркам поедет
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Zly
1466850369
Вот человек, ушел из клуба и сел на скамейку, а так и сам бы играл и клубу помог.Может обратно?
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