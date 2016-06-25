Ниасс может сменить «Эвертон» на «Галатасарай»

Нападающий «Эвертона» Умар Ниасс может продолжить карьеру в Турции. В услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Галатасарай», который готов приобрести сенегальца в летнее трансферное окно.

Как утверждает издание Fotomac, руководство английского клуба готово продать форварда, если за него будет предложена приемлемая сумма. Напомним, что прошлой зимой мерсисайдцы купили игрока у «Локомотива» за 13,5 фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне АПЛ Ниасс провел лишь пять матчей, не сумев отметиться результативными действиями.