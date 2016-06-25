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    Луческу: «У «Зенита» суперкоманда, наша задача – стать чемпионами»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал понять, что доволен подбором игроков петербургского клуба.

    – Вам нравится футболисты, которые есть в составе «Зенита», – Шатов, Дзюба, Кокорин, Халк,Витсель?

    – Вы назвали как раз всех тех, кого я еще не видел! (Улыбается.) Работаю с теми, кто на сборе, а эти ребята пока не с нами. Все будет зависеть от их желания и возможности перестраиваться, воспринимать то, что буду им предлагать. Для того чтобы показывать зрелищный футбол, нужна функциональная база. У всех игроков «Зенита» хорошие качества. Это суперкоманда с хорошими техничными футболистами. Проблема в том, что каждый тренер, который здесь работал, приходил со своей философией, методами и системой подготовки.

    Игрокам приходилось подстраиваться под каждого. Пришел я – и все хотят увидеть зрелищный футбол, как у моих прежних команд. Они всегда забивали больше всех в чемпионатах. В одном из сезонов бухарестское «Динамо» наколотило 130 голов. В прошлом году «Шахтер» установил рекорд – 128 мячей за календарный год. И это при том, что в первенстве Украины было всего 14 клубов. Там у меня было больше времени на налаживание атакующих действий. Футболисты должны почувствовать, что у нас будет наступательный настрой. Но я уже разговаривал с зенитовцами, дал им почувствовать свою философию.

    Но и на оборону тоже обратим внимание. Отбор мяча эффективен только тогда, когда быстро переходишь в атаку. Хочу, чтобы так думали все игроки. Посмотрим, как все будет реализовано. Самая важная задача – стать чемпионами. Когда добиваешься успехов, легче строить что-то новое.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.06.2016 11:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 июня 2016, 18:28

      С бабками Газпрома и с таким набором игроков стыдно не быть чемпионом

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июня 2016, 14:09

      Говерле и Волыни вы забивали по 10 а посмотрим как Дзюба без Халка забьет хоть пять за сезон смешной старый сравнивает чемпионат укропа и наш там две команды а у нас примерно 8-10 одного уровня

      -2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 25 июня 2016, 13:40

      Про 128 голов в хохляндии улыбнуло. Мертвое болото.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 25 июня 2016, 12:52

      Считай в финале ЛЧ ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 25 июня 2016, 12:50

      Очевидно.
      Какая же ещё?

      0
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      Рейтинг: +57

      Kos77 25 июня 2016, 11:57

      Аха-ха))) зеньке в десятке удержаться бы)))

      1
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      Рейтинг: +244

      Grelas 25 июня 2016, 11:53

      До сих пор не могу привыкнуть к тому, что Луческу тренер Зенита. Посмотрим на трансферы, интересно. Но одно уже хорошо - Саню вернул.

      0
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