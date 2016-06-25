Лафферти: «Бэйл еще не играл против такого вратаря, как Микки МакГоверн. Микки будет счастлив»

Нападающий сборной Северной Ирландии Кайл Лафферти надеется, что вратарь Майкл МакГоверн сможет противостоять полузащитнику Уэльса Гарету Бэйлу в матче 1/8 финала Евро-2016.

«Бэйл еще ни разу не противостоял такому вратарю, как Микки Макговерн. Это будет очень интересно. Микки будет на седьмом небе от счастья, что сможет сыграть против такого оппонента. Держу пальцы скрещенными, чтобы ему повезло», – сказал Лафферти.

Матч Уэльс – Северная Ирландия состоится в субботу, 25 июня. Начало – в 19:00 по московскому времени.