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  • Орлов: «Нойштедтер взял русский паспорт и поедет играть в Турцию. Довольно странно»

Орлов: «Нойштедтер взял русский паспорт и поедет играть в Турцию. Довольно странно»

24 июня 2016, 23:45
9

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что сборную России должен тренировать отечественный специалист, приведя в качестве отрицательного примера приглашения иностранцев в национальную команду Романа Нойштедтера.

Напомним, Нойштедтер был натурализовал накануне Евро-2016, а после вылета сборной из турнира появилась информация о том, что он может продолжить карьеру в «Фенербахче».

– Вы скептически относитесь к возвращению Хиддинка?

– Скептически…

– Почему?

– Убежден, нужен российский тренер. Нам не надо никого натурализовывать.

– Имеете в виду Нойштедтера?

– Тем более. Слышал, он собрался куда-то в Турцию. Довольно странно. Взял русский паспорт и поедет в Турцию. Что ж, отрицательный опыт – тоже опыт.

– Вернемся к Хиддинку. Почему не он?

– Нужен российский специалист. Тогда мы будем понимать, растет или не растет наш уровень. Уверен, были допущены организационные просчеты в игре нашей сборной. Каждый на футбольном поле должен знать, что делать. У нас на Euro вообще этого не было! Анархия какая-то…

– Но вы же согласны, что наша российская сборная добилась результата только при Хиддинке.

– Молодец Хиддинк.

– Так, может, вновь его позвать?

– Не думаю. Надо опираться на своих. И выбирать тренера должны профессионалы, а не политики. Соберите Романцева, Семина, Газзаева. Пусть они при закрытых дверях поговорят и остановятся на каких-то кандидатурах. А претенденты обязаны предоставить программу подготовки. А кто-нибудь знал программу Слуцкого, а Адвоката? А того же Хиддинка? Правда, Гус сделал результат, – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Dammit
1466802733
"Не думаю. Надо опираться на своих. И выбирать тренера должны профессионалы, а не политики. Соберите Романцева, Семина, Газзаева. Пусть они при закрытых дверях поговорят и остановятся на каких-то кандидатурах" С этим согласен.с остальным - не особенно.С "результатом Хиддинка" сам себе противоречит.
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ArReal
1466802744
Русский человек взял свой паспорт-в чём отрицательный опыт???????????
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Иван Разглыба
1466802998
Старый маразматик
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Zeff
1466803530
Аршавин сделал результат.
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absurd9
1466804307
Вот кого меньше всего слушать надо, так это Орлова.
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ivanthebest
1466804590
Гена, Гена... По твоему если русский паспорт, то должен играть обязательно только в России? Маразм крепчает с каждым днём...
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опус 2
1466821731
Орлова стало очень много !
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alievsodik
1466823435
Русский тренер может только бухать и всё.
Ответить
yorgenbarenz
1466830548
Правильно Орлов про Нойштедтера сказал.Намекал на полное отсутствие приличия.Вчера запрыгнул на ходу в сборную России,а завтра не откажется и от турецкого гражданства из-за денег.Про келейные беседы за закрытыми дверями выражаю недоумение: Эти перечисленные светилы тренерской мысли будут составлять прорывной план ведения игр,не имеющий аналогов в мире?Или разыгрывать на спичках должность тренера сборной,после чего может последовать пьяная драка с громкими воплями типа: Да ты,падла,все три спички сломал !По ТВ показывают долгие и нудные околоспортивные передачи.Вот пусть и наберутся смелости бездельники с РФС в прямом эфире обсудить и проголосовать за достойного кандидата,пригласив А.Бубнова,чтобы узнать о себе что-то новое.
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