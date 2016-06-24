Орлов: «Нойштедтер взял русский паспорт и поедет играть в Турцию. Довольно странно»

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что сборную России должен тренировать отечественный специалист, приведя в качестве отрицательного примера приглашения иностранцев в национальную команду Романа Нойштедтера.

Напомним, Нойштедтер был натурализовал накануне Евро-2016, а после вылета сборной из турнира появилась информация о том, что он может продолжить карьеру в «Фенербахче».

– Вы скептически относитесь к возвращению Хиддинка?

– Скептически…

– Почему?

– Убежден, нужен российский тренер. Нам не надо никого натурализовывать.

– Имеете в виду Нойштедтера?

– Тем более. Слышал, он собрался куда-то в Турцию. Довольно странно. Взял русский паспорт и поедет в Турцию. Что ж, отрицательный опыт – тоже опыт.

– Вернемся к Хиддинку. Почему не он?

– Нужен российский специалист. Тогда мы будем понимать, растет или не растет наш уровень. Уверен, были допущены организационные просчеты в игре нашей сборной. Каждый на футбольном поле должен знать, что делать. У нас на Euro вообще этого не было! Анархия какая-то…

– Но вы же согласны, что наша российская сборная добилась результата только при Хиддинке.

– Молодец Хиддинк.

– Так, может, вновь его позвать?

– Не думаю. Надо опираться на своих. И выбирать тренера должны профессионалы, а не политики. Соберите Романцева, Семина, Газзаева. Пусть они при закрытых дверях поговорят и остановятся на каких-то кандидатурах. А претенденты обязаны предоставить программу подготовки. А кто-нибудь знал программу Слуцкого, а Адвоката? А того же Хиддинка? Правда, Гус сделал результат, – сказал Орлов.