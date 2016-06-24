Кандрева и Фабрегас могут пропустить матч сборных Италии и Испании

Полузащитник сборной Италии Антонио Кандерва и хавбек Испании Сеск Фабрегас могут не сыграть в матче этих команд на стадии 1/8 финала Евро-2016.

Кандрева травмировал подколенное сухожилие в матче второго тура группового этапа против Швеции и, вероятно, не успеет восстановиться до игры с испанцами.

Что касается Фабрегаса, то он получил повреждение на тренировке, столкнувшись с Моратой. Решение о его участии во встрече с Италией будет принято по итогам медицинского осмотра.

Матч Италия – Испания состоится в понедельник, 27 июня. Начало – в 19:00 по московскому времени.