Нани: «Роналду заткнул всем рты»

Нападающий сборной Португалии Нани прокомментировал критику в адрес своего партнера по национальной команде Криштиану Роналду.

«Все знают Криштиану, все знают, на что он способен в любое время, в любую минуту матча. Я на 100 процентов уверен, что он продолжит забивать и дальше.

Никто не может сказать ничего плохого о нем. Это фантастический футболист. Он доказал это в матче с Венгрией, когда все обсуждали его. Теперь он всем заткнул рты», – цитирует Нани Deutsche Welle.

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