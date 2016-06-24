КОНМЕБОЛ предлагает УЕФА провести матч между победителями Кубка Америки и Евро-2016

Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес рассказал о своей идее провести матч между победителем Кубка Америки-2016 и Евро-2016.

«Мы предложили УЕФА провести матч между победителями наших континентальных первенств. Мы приглашаем УЕФА провести эту встречу и узнать, кто сильнее. Сейчас мы ждем их официального ответа», – сказал Домингес.

Напомним, в финале Кубка Америки сыграют сборные Аргентины и Чили.

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