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    КОНМЕБОЛ предлагает УЕФА провести матч между победителями Кубка Америки и Евро-2016

    Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес рассказал о своей идее провести матч между победителем Кубка Америки-2016 и Евро-2016.

    «Мы предложили УЕФА провести матч между победителями наших континентальных первенств. Мы приглашаем УЕФА провести эту встречу и узнать, кто сильнее. Сейчас мы ждем их официального ответа», – сказал Домингес.

    Напомним, в финале Кубка Америки сыграют сборные Аргентины и Чили.

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    Источник: Goal.com

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    24.06.2016 21:32
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 27 июня 2016, 11:20

      самый грубый чемпионат это кубок Америки
      называется - берегите ноги.
      техники много а грубости еще больше.
      не интересно смотреть.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Marvianu 27 июня 2016, 08:34

      в этом году это было бы отличной идеей. ибо два турнира идут одновременно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 25 июня 2016, 08:40

      Есть кубок конфедераций, есть чемпионат мира. Зачем? Если только с целью кому-то на этом матче заработать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 25 июня 2016, 07:33

      для этого кубок конфедерации есть. А потом немцы уже доказали на прошлом ЧМ кто был сильнее.

      2
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      Рейтинг: +37

      Ssspa1r0 25 июня 2016, 06:43

      Отличнейшая идея!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 25 июня 2016, 05:04

      Для этого и существует ЧМ ,что бы определить сильнейшего на планете ,так что пускай подождут до 2018

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 25 июня 2016, 01:01

      победит Аргентина

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 25 июня 2016, 00:46

      Не плохая идея !!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июня 2016, 00:10

      межконтинентальный чемпион

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 24 июня 2016, 23:19

      Так кубок конфедераций и так уже есть, через год сыграют

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