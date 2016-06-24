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    Вилмотс: «Лучше было бы играть против Англии и Испании, чем против Венгрии»

    Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс поделился ожиданиями накануне матча 1/8 финала Евро-2016 против команды Венгрии.

    «Я бы лучше сыграл против Англии и Испании, чем против Венгрии. С такими командами нам было бы нечего терять. Пресса ведет себя так, словно матч с Венгрией будет просто легкой прогулкой.

    Вы что, не видели, как они играли с Португалией? В международном футболе больше нет слабых команд. Каждый матч будет тяжелым от начала и до конца. Не дайте репутации обмануть себя»,– сказал Вилмотс.

    Источник: Goal.com

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    24.06.2016 20:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 июня 2016, 11:24

      Всё верно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 24 июня 2016, 21:28

      Вильмотс курит с наингголаном?)))

      -1
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