Агент Ткачева: «В ЦСКА дали понять, что рассчитывают на Сергея в дальнейшем»

Агент хавбека ЦСКА Сергея Ткачева Владимир Дейнека заявил, что переход его клиента на правах аренды в «Крылья Советов» не отразится на дальнейшем будущем игрока в армейском клубе. Напомним, полузащитник проведет в самарской команде весь следующий сезон.

«Мы общались с главой селекционного отдела Олегом Яровинским, Ткачев также разговаривал со Слуцким. Нам дали понять, что ЦСКА рассчитывает на Сергея, но в приоритете на данный момент возможность получения постоянной игровой практики.

Конечно, Сергей не жалеет о переходе в ЦСКА. Он стал чемпионом России в составе армейцев, и, поверьте, через год он вернется игроком основного состава.

ЦСКА рассчитывал на Сергея в качестве левого защитника. Для того чтобы этот эксперимент удался, нужно время, которым ЦСКА не располагает, а в группе атаки конкуренция слишком высока. «Крылья Советов» же рассматривают Ткачева в амплуа атакующего полузащитника», – сказал Дейнека.