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    Башкиров перешел в «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» заключили контракт с хавбеком Евгением Башкировым. 24-летний новичок получил футболку со вторым номером.

    «Мы давно наблюдали за этим полузащитником, анализировали его игру и хорошо знаем, на что он способен. Женя – амбициозный футболист, ему есть, что доказывать, и «Крылья» для него – это новый вызов в карьере. У Евгения есть большое желание проявить себя в нашей команде и все необходимые для этого игровые качества – будем надеяться, что у него в «Крыльях» все получится, – прокомментировал подписание соглашения гендиректор самарцев Виталий Шашков.

    С 2012-го года Башкиров защищал цвета «Томи». В прошедшем розыгрыше ФНЛ он провел 26 матчей, заработав две желтых и две красных карточки.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    24.06.2016 14:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +106

      ALASTOR 25 июня 2016, 15:40

      ппц, потеря серьезная

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 25 июня 2016, 09:39

      Вывел Томь в РФПЛ и перешёл в КС !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 24 июня 2016, 23:38

      ХОРОШИЙ ИГРОК

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 24 июня 2016, 15:59

      ему только 24 и он только с 2012 был в Томи?! я думал ему под 30 и он всю жизнь играл за Томь))

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