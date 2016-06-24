Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Поставь свою оценку участникам Блог-лиги!

24 июня 2016, 12:11

Меньше недели остается до окончания июньского сезона Блог-лиги. И у нас появился новый лидер – блог «Подземка качества», который на данный момент собрал почти 33 тысячи просмотров.

Но это не все новшества этого сезона. Теперь вы можете оценивать посты Блог-лиги «звездочками» от 1 до 5 и таким образом влиять на его средний балл. Те самые «звездочки» вы теперь можете увидеть в самом начале материала...

...И в самом конце.

Теперь ваша оценка стала шире – не просто «нравится» или «не нравится», а то, насколько именно баллов вы оценили этот пост после прочтения.

Сейчас в Блог-лиге соревнуются 24 автора, которые уже опубликовали почти 180 постов. В тройке лидеров – «Подземка качества»(32789), «Футбол в стиле Ретро»(31141) и «121»(21414).

А если вы еще не завели блог, то вот вам наши подсказки – тут и тут.

Топ-5 самых интересных материалов:

Свои вопросы и пожелания пишите на blogs@bombardir.ru

Источник: Бомбардир.ру
Работа сайта
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
12:40
Бабаев – о Гонду: «С голами есть проблемы, глупо отрицать»
12:29
1
Федотов оценил работу Левникова в игре «Спартак» – «Краснодар»
12:02
1
Генич заявил о конфликте в ЦСКА
11:23
3
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11:10
1
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
4
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Все новости
Все новости
За Тикнизяна предложили 7 миллионов
12:13
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
11:37
Экс-судья Федотов высказался о голе «Родины» «Зениту», засчитанному с помощью ВАР
10:59
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
10:49
1
Агент Дзюбы сказал, чем игрок может помочь «Спартаку»
10:38
2
Участник ЧМ-2026 анонсировал товарищеский матч против России
10:21
2
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
4
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
3
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
8
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
5
Итоги третьего тура РПЛ 2026/2027. Единоличное лидерство «Краснодара» и шок в Петербурге: обзор всех матчей
08:30
1
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
7
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
4
Слуцкий назвал экзотическую лигу, в которую пошел бы пешком
04:51
3
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
6
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
01:37
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
5
Погребняк назвал причину поражения «Зенита» от «Родины»
01:19
2
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
01:15
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
7
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+