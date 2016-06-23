Официанты Чорлука и Модрич, строитель Ракитич, или обратная сторона сборной Хорватии

Кем бы звезды футбола смогли бы стать в другой жизни, где нет ни футбола, ни больших денег, ни славы? И это не просто фантазии футбольных экспертов. Все имело место быть в реальной жизни.

Лука Модрич проходил обучение в школе гостеприимства, чтобы в будущем работать официантом на далматинском побережье или управлять пляжным баром. Ведран Чорлука и Ловре Калинич также проходили подобное обучение, и, возможно, работали бы вместе с ним.



Марио Манджукич смог бы стать искусным гончаром. Игрок итальянского Ювентуса изучал керамику, просто потому, что университет был ближе всех к его дому. Если бы он не стал футбольной звездой, то наверняка бы начал выпускать неплохие кувшины в его родной области Славонии.



Иван Ракитич стал бы строителем. Данная профессия, вероятно, не соответствует его небольшим пропорциям тела и ниспадающим белокурым локонам, но именно строительное мастерство пришлось изучать хорвату швейцарского происхождения.

Дарио Срна мог бы стать электриком. И вместо футбольных мячей он пересекал бы электрические провода. Он был студентом электротехнического института в его родном Метковиче.

Шиме Врсалько сейчас сидел бы за рулем грузовика. Шиме учился в школе технического транспорта и в самый последний момент решил стать футболистом, а не водителем.

Анте Чачич стал бы успешным бизнесменом. Что ж, и у него это получилось в реальной жизни! В 1980-х годах, перед тем как стать футбольным тренером, хорват вел успешный электронный бизнес ремонтных работ в самом центре Загреба, ремонтируя телевизоры и радио.