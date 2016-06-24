Укрощение строптивой: кто должен возглавить сборную России

Автор блога «Футбол в стиле Ретро» предлагает кандидатов на пост главного тренера российской сборной, включая парочку самых безумных вариантов.

После леденящего душу выступления сборной России на Евро-2016, где мы казались инородным телом на празднике жизни, возникло много вопросов о дальнейшей судьбе российской национальной команды. Главный же вопрос наверняка очевиден для каждого болельщика, который мало-мальски переживает за команду. Главный вопрос о главном тренере главной команды страны. Занятная игра слов подразумевает скорое решение о назначении специалиста, который должен будет подготовить сборную России к ее главному турниру века на данный момент. Вот, снова слово «главный». Ну, а как еще назвать домашний мундиаль? Не каждый же год выступаешь страной-хозяйкой мирового первенства.

Итак, пока РФС играет очередную пьесу в стиле «Санта-Барбары» и «Богатые тоже плачут», в очередной раз нагнетая ситуацию вокруг персоны главного тренера сборной России, автор блога «Футбол в стиле Ретро» предлагает рассмотреть варианты на роль очередного Мессии Всея Российского Футбола. Даже не просто рассмотреть, а в некоторых моментах еще и пофантазировать, кто же, кто же, кто же способен ввести в экстаз российского болельщика и не обделаться на ЧМ-2018. Сразу необходимо оговориться, что нижеуказанный список наставников – есть чистой воды видение автора. Все совпадения с реальными кандидатурами на пост – не больше, чем просто совпадения. Итак, поехали.

Леонид Слуцкий

Странно было бы не рассмотреть кандидатуру тренера, который и де-факто и де-юре пока еще является обладателем стильного спортивного костюма с фирменной нашивкой РФС на груди. Леониду Викторовичу, несомненно, можно дать ещё один шанс. При условии, что он хотя бы на два года забудет, что такое ЦСКА и вытащит из кармана магнит, который его тянет в армейский клуб. Без сомнения, он тренер толковый и способен не только выполнить работу над ошибками, но и даже пересмотреть собственные взгляды на футбол. К тому же, получив смачную оплеуху на Евро-2016, он наверняка задумается о том, что сделал что-то не так. А уж реабилитироваться в глазах болельщиков – это святое дело. В общем, этот вариант, как минимум, имеет право на жизнь.

Мнение автора: можно дать второй шанс, но никакого совмещения.

Станислав Черчесов

Станислав Саламович славится своей жёсткостью, бескомпромиссностью и строгими взглядами на всё, что происходит в его команде. Проблема в том, что такие специалисты по итогу плохо уживаются со сборной России. Ну, не любят наши футболисты строем ходить. Ни в какую. Из последних примеров – это дон Фабио, пугавший своей суровостью даже ветеранов сборной. Да и нет у Черчесова, совсем нет, опыта руководства сборными командами. Получится или не получится – вопрос другой. Но риск – дело благородное, да и очень многое бывает в жизни в первый раз.

Мнение автора: есть некоторые сомнения насчёт назначения, но вынести однозначный вердикт очень трудно.

Юрий Красножан

Странно, что все забыли про этого тренера. Юрий Анатольевич прекрасно работает с «тем, что есть в наличии», прекрасно ставит как атакующий, так и оборонительный футбол. Другими словами – не является заложником одной схемы и очень мобилен в тренерских решениях. Помимо этого имеет неплохой опыт работы с игроками из РФПЛ и не без успеха возглавлял вторую сборную страны (кто-нибудь помнит такую?), собранную из тех футболистов, которые не попали в основную команду. Сборная имени Красножана играла очень прилично, показывая интересный и зрелищный футбол. Да и сборная Казахстана (вот уж точно звёзд с неба не хватающая) заметно преобразилась после того, как с ней поработал этот специалист.

Мнение автора: отличный вариант, пусть и немного авантюрный.

Гус Хиддинк

Промелькнул у нас слушок, что люди из РФС, пожелавшие остаться неизвестными, задумались о возвращении Гуса-Всемогуса в нашу сборную. С учётом того, что команде не нужно будет играть отборочный цикл, вариант очень и очень хороший. Все неудачи Хиддинка со сборными связаны исключительно с отборочными матчами. Тут и два цикла с нашими ребятами, один из которых прошли лишь с Божьей и хорватской помощью, и невразумительный цикл с турецкой сборной, после которого турки были готовы скушать Гуса Ивановича без хлеба и соли, и наконец – недавний откровенный провал в родной голландской сборной. А вот работа непосредственно на турнирах Хиддинку удаётся на славу. Здесь и блистательная Голландия-1998, и южнокорейские «роботы» в 2002 году, и симпатичная Австралия-2006, ну и несомненно самая яркая сборная России за всю её историю в 2008 году.

Есть у Хиддинка секрет, о котором мало кто знает. Гус частенько привлекает к подготовке к турниру Раймонда Верхейена. Этот голландский спец по физподготовке – могучий ас своего дела. В его послужном списке (только вчитайтесь): Голландия-2000, Корея-2002, Голландия-2004, Россия-2008, Аргентина-2014. Что общего у этих сборных? Они дошли, как минимум, до полуфинала турнира года. Некоторых на их итоговых стадиях и не ждал никто. Впечатляет.

Мнение автора: брать, но только в паре с Верхейеном.

Валерий Карпин

То, что Валерий Георгиевич – отличный мотиватор, не признают лишь его ярые хейтеры. А именно «волшебного пинка» и не хватило игрокам нашей сборной на Евро-2016, по мнению некоторых экспертов. Умеет Карпин и поставить игру, только вот сроки не всегда устраивают руководителя. Из явных минусов: команды Валерия Георгиевича не отличаются стабильностью. Да и сам тренер не славится умением лепить шоколадки из подручного материала. Но с другой стороны, игроки сборной не так уж и безнадёжны, как многие считают.

Мнение автора: Валера, верим! Но надо всё основательно взвесить и обдумать.

Александр Бородюк

Этот специалист прекрасно знает специфику работы со сборной России, много лет проработав ассистентом главного тренера. Бородюк был правой рукой Хиддинка, а затем и Адвоката. А в 2006 году в двух матчах даже сам был в роли главного, пусть и с приставкой «исполняющий обязанности». И надо отметить, что он единственный тренер в истории сборной России, кто не проиграл испанцам. Многие эксперты считают, что Александр Генрихович давно «созрел» для того, чтобы возглавить национальную команду. И, если говорить откровенно, Бородюк заслужил подобные отзывы о своей персоне.

Мнение автора: хороший вариант, но с долей риска.

Курбан Бердыев

О назначении этого тренера сейчас твердит каждый второй обладатель гаджета с выходом в интернет и доступом в комментарии интернет-ресурсов. Непревзойдённый тактик и стратег Курбан Бекиевич без всякого сомнения способен дать результат. А уж его мистические чётки – это +100 к удаче сразу. Но есть нюанс: успешный футбол Бердыева построен на оборонительной игре. Не будут ли те, кто сейчас голосит о назначении этого тренера, потом так же пронзительно верещать о том, что игра скучная? Футбол Бердыева – это блюдо для тех зрителей, кто не гонится за зрелищностью, а ставит во главу угла качество игры. Ну, не понимает наш болельщик (в приличной своей массе) игру, заточенную на оборону. Сборная Капелло – яркий тому пример.

Мнение автора: можно и нужно назначать, но будет безумно неприятно, если (когда) тренера начнут клевать любители искромётного атакующего футбола.

Оскар Табарес

Вот уж никто не ожидал прочитать здесь эту фамилию, да? Тут на полную включается обещанный полет фантазии. Дело в том, что Табарес – идеальный тренер-строитель. Та сборная Уругвая, которую мы видим последнее десятилетие – плод работы этого специалиста. Табарес – тренер, разбирающийся до мелочей в стратегии и тактике; тренер, способный в кратчайшие сроки сделать команду и поставить ей игру. И, наконец, тренер с богатейшим опытом руководства именно сборной командой страны.

Мнение автора: отличный вариант, но Табарес к нам не поедет.

Луи ван Гал

Самая противоречивая фигура в списке. Старик Луи – однозначно топовый тренер. Только вот карьера его, словно «американские горки», пестрит как высочайшими взлетами, так и смачными падениями. Чего не отнять у ван Гала, так это его умения разглядеть в неприметном мальчишке потенциал суперзвезды, а затем яростно помогать этому потенциалу раскрыться. Назначение ван Гала – это всегда риск неоправданных надежд. Но если старину Луи «прорвало», то его команду уже не остановить. Только вот «прорыва» можно ждать очень долго, а можно и не дождаться совсем.

Мнение автора: эх, будь у нас на пару лет на подготовку больше, то всеми конечностями – за. А так, фантазия – она и есть фантазия.

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В качестве постскриптума. Рассуждать на тему сборной России всегда интересно, но не всегда приятно. Такая уж у нас сборная. Да и наши желания не всегда совпадают с возможностями наших футболистов и тренеров. Кто бы не пришёл на пост наставника сборной, будем поддерживать и верить. Может иногда ругать, но поддерживать и верить. Возглавить сборную России в данный момент может только очень отважный человек. Дальше отступать некуда. Кто ты, Храброе Сердце?

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Фото: www.zimbio.com, www.rusteam.permian.ru

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