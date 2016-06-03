Егоров, ты ли это? Где сейчас знаменитый в прошлом российский судья

интересно было снова посмотреть на земляка)
Чем сейчас занимается некогда лучший арбитр РФПЛ Игорь Егоров после работы в «Волге». И заодно, как с тех пор изменился внешне.
Мы помним Игоря Егорова принципиальным и строгим арбитром. Ну, примерно, таким:
Игорю Вячеславовичу пришлось пройти через многое. Даже через работу в нижегородской «Волге».
Приходилось надевать ее форму в благотворительном матче.
Теперь Егоров ездит по области, инспектирует матчи областного чемпионата и судит городские первенства. Как, например, на днях: это Суперкубок города Дзержинск.
А как Вы подкачались к этому лету?