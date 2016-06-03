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    Егоров, ты ли это? Где сейчас знаменитый в прошлом российский судья

    3 июня 2016
    Чем сейчас занимается некогда лучший арбитр РФПЛ Игорь Егоров после работы в «Волге». И заодно, как с тех пор изменился внешне.

    Мы помним Игоря Егорова принципиальным и строгим арбитром. Ну, примерно, таким:

    егоров

    Игорю Вячеславовичу пришлось пройти через многое. Даже через работу в нижегородской «Волге».

    егоров в волге

    Приходилось надевать ее форму в благотворительном матче.

    Теперь Егоров ездит по области, инспектирует матчи областного чемпионата и судит городские первенства. Как, например, на днях: это Суперкубок города Дзержинск.

    А как Вы подкачались к этому лету?

    Рейтинг: 3 Голосов: 3
    Комментарии5
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      Рейтинг: +264

      McDuff 4 июня 2016, 10:49

      интересно было снова посмотреть на земляка)

      0
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      Рейтинг: +1174

      Karpathian 4 июня 2016, 09:03

      поправился изрядно)

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      Рейтинг: +15

      людмила малетина 3 июня 2016, 20:43

      козел был редкостный

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      Рейтинг: +264

      McDuff > людмила малетина 4 июня 2016, 10:50

      про него столько приколюх, но не все знают
      бандит он, так и попал в судейство
      сейчас рестораны нашего города держит в руках

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      Рейтинг: +73

      KarkkiNik 3 июня 2016, 20:30

      А че он ПЛ то не судит больше?

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