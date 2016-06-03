Егоров, ты ли это? Где сейчас знаменитый в прошлом российский судья

Чем сейчас занимается некогда лучший арбитр РФПЛ Игорь Егоров после работы в «Волге». И заодно, как с тех пор изменился внешне.

Мы помним Игоря Егорова принципиальным и строгим арбитром. Ну, примерно, таким: Игорю Вячеславовичу пришлось пройти через многое. Даже через работу в нижегородской «Волге». Приходилось надевать ее форму в благотворительном матче. Теперь Егоров ездит по области, инспектирует матчи областного чемпионата и судит городские первенства. Как, например, на днях: это Суперкубок города Дзержинск. А как Вы подкачались к этому лету?

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