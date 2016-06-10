Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    MyFootball Все блоги -

    Сара Ларссон – исполнительница гимна Евро-2016

    10 июня 2016
    Блог MyFootball знакомит читателей с красивой шведской певицей

    Сара Мария Ларссон родилась 16 декабря 1997 года, впервые она стала известной благодаря победе в 2008 году на шоу талантов в Швеции, причём на тот момент ей было всего 10 лет. За победу она получила вознаграждение в размере 500 000 крон. Затем, с течением времени, её популярность росла, а ролики с её выступлениями набирали миллионы просмотров. Более детально о её музыкальной карьере в интернете может прочитать любой желающий, а пока полюбуемся на красоту скандинавской девушки.

    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11