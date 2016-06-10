Сара Ларссон – исполнительница гимна Евро-2016

Блог MyFootball знакомит читателей с красивой шведской певицей

Сара Мария Ларссон родилась 16 декабря 1997 года, впервые она стала известной благодаря победе в 2008 году на шоу талантов в Швеции, причём на тот момент ей было всего 10 лет. За победу она получила вознаграждение в размере 500 000 крон. Затем, с течением времени, её популярность росла, а ролики с её выступлениями набирали миллионы просмотров. Более детально о её музыкальной карьере в интернете может прочитать любой желающий, а пока полюбуемся на красоту скандинавской девушки.