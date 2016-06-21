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Прежде всего, был неудачно выбран цвет формы. Игра сборной России на Евро-2016 была, как ни крути, ЖЕЛТОЙ – и к колористике Достоевского или Булгакова это имеет лишь косвенно-печальное отношение. Евро был слит. Да, этим самым способом.

Комбаров! Вернись! Вторая минута матча, а ты уже дышишь взахлеб, и в твою зону даже вратарь Хеннеси прибежал бы быстрее, если бы случилось у него такое желание!

Удивительнейший человек – Дмитрий Комбаров. Все знают, что он не умеет закрывать фланг – когда-то в нем разглядели двойного атакующе-защитного агента, назначили Майконом, в шкуре которого искренне продолжает жить просто Комбаров: человек с подачей за лицевую, последним возвращающийся на свой край обороны.

Но удивление не в этом, в этом – просто Комбаров.

Удивление в том, что на двух крупных турнирах через зону русского Майкона, где орудовали, например, Фегули и Де Брюйне, куда вполне мог бы смещаться Бэйл, сборная России не пропустила ни одного мяча.

Вместо этого мы пропускаем шесть мячей в пяти матчах через зону хорошего защитника Смольникова.

Только лишь парадокс, а в чем смысл?

Смысл, друзья мои, как раз в парадоксе.

Вещи необъяснимые всегда растут из хаоса, который объясним.

Из четырех последних провалов сборной России только два были всецело тренерскими: в 2014-м и 2016-м. И между ними тоже есть разница: сборная Капелло играла собранно, но понятия не имела, что делать. Кстати, в скобках: провалы 2009 и 2012 годов связаны как раз с обратной ситуацией: знали, во что играем, но были расхлябаны, за что хоть и по случайности, но поплатились.

Так вот, сборная-2016 предстает в данном ряду уникальным явлением: абсолютная несобранность (кроме матча с Англией) и абсолютное незнание, что делать. Это уже никакая не серость. Это желтизна. Если все матчи Капелло были так или иначе ничейными, то теперь мы освоили новый уровень: все матчи – вчистую проигрышные.

Промахи Слуцкого разбирать неинтересно. Во-первых, он признал их сам. Во-вторых, он был ими искренне раздавлен. По сети гуляют гифки с эмоциями ЛВС, сидящего на скамейке – зимой мы будем топить ими печи (в отличие от бумаги, их даже не надо поджигать).

Ну и в-третьих... Совершенно неважно, КАК произошел тренерский провал Слуцкого. Тут я говорю за себя – от лица человека, который предсказывал этот провал в момент назначения тренера прошлым летом. Логика тогда была тупейшая, но назначавшие не последовали даже ей. Что же – собственно говоря, по вчерашним словам Леонида Федуна видно, что главные люди нашего футбола (хоть Федун и не назначал тренера сборной) могут до сих пор не понимать, почему случилось то, что случилось. «Слуцкий – лучший тренер, что у нас есть». Забавно, но это же правда.

Но правда неполная: лучший-то он, может, и лучший. Но сборной нужен не оскароносец. Сборной нужен был тренер, сильные стороны которого сработают в конкретных условиях. Мы же выбрали тренера, у которого в этих условиях катализируются слабости. Все слабости.

Сборная готовится под крупный турнир почти с нуля – поэтому назначен тренер, работающий медленно и фундаментально. Сборная на крупном турнире не имеет проходных матчей и почти всегда играет с равными по классу или более сильными соперниками – поэтому назначен тренер, который не умеет играть с такими командами первым номером, раз за разом проигрывает всем прямым конкурентам внутри России и в Лиге чемпионов.

Мы чему удивлены-то? Это что, не было очевидно год назад?

Вы скажете: это ситуация, в которой Слуцкий никогда не работал. Откуда мы знали, что он не сможет подготовить команду к Евро за целый сбор?

А речь не о том. Мы, действительно, узнали об этом только вчера. Кстати, забавное отступление: если бы мы вышли в плей-офф со второго места, у Слуцкого была бы еще целая неделя на подготовку к 1/8 финала. Считай, целый сбор...

Так вот. Ничего мы не знали, мы не осьминоги – по крайней мере, большая часть из нас.

Но помимо стенограмм Ванги есть понятие рисков. И при любом кадровом назначении риски – единственное, чем можно полноценно оперировать. Риски были очевидны и сугубо персональны: все они вытекали из наблюдений за практикой работы Леонида Викторовича Слуцкого. А пацаны просто посмотрели, кто из наших тренеров самый крутой. Ну, давай его.

Федун, вот, до сих пор не понял прикола.

А если угодно поговорить о вещах менее масштабных – то давайте кроме Слуцкого мы еще поговорим о себе. Между матчами со Словакией и Уэльсом умники парадом ходили: к черту Нойштедтера с Головиным – давай Мамаева-Широкова-Глушакова!

Ну конечно – в команде, которую не успели построить, только опорную зону и осталось вынуть на счастье... Слуцкий, уже от отчаяния, повелся. Количество моментов, созданных Уэльсом из опорной зоны, считать лень. Для этого надо пересматривать матч, а склонность к мазохизму как-то не в генетике.

Может, и хорошо, что теперь некого вот так очевидно назначать тренером сборной. Это будет исключительный, форс-мажорный случай, который парадигма не предусматривала вообще.

Тренера придется выбирать, подумав. Это просто переворачивает все прежние подходы к выбору. Это невероятно.