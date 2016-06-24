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  • Семак: «Выступление России на Евро — это не позор, а неудача»

Семак: «Выступление России на Евро — это не позор, а неудача»

24 июня 2016, 10:52
31

Тренер сборной России Сергей Семак не считает позорными выступления национальной команды на Евро-2016. Напомним, что россияне заняли последнее место в группе, набрав в трех турах одно очко.

«В слово «позор» каждый вкладывает свой смысл. Я бы, скорее, упомянул слово «неудача». «Трагедия» тоже не подходит: есть жизненные трагедии, а в спорте — просто очень слабое выступление. Мы понимаем, что кардинально лучше выступить было сложно. К сожалению, сейчас у нас крайне невысокий выбор игроков — кандидатов в национальную команду. Конечно, можно спорить по поводу того, что тренерский штаб не вызвал в сборную того или иного игрока, но по-настоящему вариантов особенно у нас не было.

На данный момент я до конца не переварил выступление сборной России на чемпионате Европы. Естественно, присутствует расстройство многими факторами: как результатом, так и игрой команды. Сейчас нужно проанализировать все показатели, нужно осознать всe не ощущениями, а цифрами, разумно подойти к вопросу. Конечно, на данный момент чувства не из приятных. Что уж говорить, выступление было плохое.

Конечно, сейчас, после сыгранных матчей, легко говорить, что сборная ошиблась с тактикой. После первых двух игр общественность просила действовать активнее, что мы и пытались сделать в последнем матче, но по многим причинам игра у нас не получилась. В составе сборной Уэльса есть несколько игроков, которые значительно превосходят наших ребят по уровню. Плюс команда играет по сути в простой футбол, и их это устраивает. Сам ход игры заставлял нас атаковать — мы понимали, что играем с примерно равным нам по уровню соперником, и хотели большего. В итоге дали свободу нескольким игрокам соперника, которые и решили ход игры», — сказал он.

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Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия Семак Сергей
Комментарии (31)
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Semargl18
1466755548
Предлагала ведь УЕФА уехать сборной России нормально, по дисквалификации, набив морды англичанам. Так нет, блин, полезли играть в футбол…
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sidul1
1466755995
нет у нас сборной,позор
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acer2003
1466757023
Сергей, не пытайся вытащить этих деревянных из дерьма.Позор это !!!
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kozh
1466758218
Позором было выступление с вами!
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Саня БУБА
1466758381
.....ну к чему сейчас заниматься словоблудством???...вон, даже хохлы, на чистом русском языке извинились и в эфире, и в соцсетях, покаялись, признали что выступление было позорным для них самих и что они в следующий раз очень постараются исправиться и вернуть любовь к сборной!!!!.....а вспомните, как извинялись после вылета на ЧМ-14 англичане!!!...и как сейчас они сдержали слово!!!.....блин, только наши высокооплачиваемые ублюдки решили, что они норм сыграли...ну не повезло чуток!!!!....а семак только подтвердил, что этой идеологией с ними в клубах занимается тренерский штаб при содействии агентов......им внушается, что они очень квалифицированные и профессиональные игроки, а значит очень ценные и перспективно - высокооплачиваемые!!!...от сюда идет идеология крупной откатной сделки, с последующим распилом бюджета (а как известно, у нас все клубы сидят на бюджетных трубах)....и не важно, что за футболер включен в сделку и на сколько он соответствует заявленным данным....лучше, если это будет иностранец с громким именем, в этом случае можно будет срубить сверху еще с десяток лямов!!!...и так в каждом клубе и на каждой сделке!!!! ...я уже говорил: тов. сталина на вас нет!!!!!!!
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lexa52rusnnVOLGA
1466758610
какая к черту НЕУДАЧА!!!! за такие неудачи их надо в тюрьму сажать!!!! мотивировать надо не миллионами их а ссылками и тогда все неудачи закончатся!!!! Чемпионами будут)))
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yanedo
1466759617
семак сам то не позорься такими высказываниями
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МасСуд
1466765510
Да пошел ты тоже в жопу со всей командой
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vgarakh
1466766921
Неудача- это когда не повезло! А здесь налицо позор , по другому никак не скажешь.
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rm4612
1466770564
Нет, это ПОЗОРИЩЕ. Почему? Потому что я хочу, чтобы им было стыдно, чтобы они страдали. Почему? Потому что я по-черному завидую тому, что у этих футболистов есть такая работа, такие деньги и такие тёлки. У меня и так жизнь дерьмо, в стране прогрессирующий кризис, а тут ещё они хреново играют, козлы вонючие! Ну и что с того, что уровень (тренерской) футбольной школы в стране низкий? Они должны жопу рвать, чтобы я меньше злился на мир. Г*внюки ср*нные!!!
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