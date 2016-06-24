Семак: «Выступление России на Евро — это не позор, а неудача»

Тренер сборной России Сергей Семак не считает позорными выступления национальной команды на Евро-2016. Напомним, что россияне заняли последнее место в группе, набрав в трех турах одно очко.

«В слово «позор» каждый вкладывает свой смысл. Я бы, скорее, упомянул слово «неудача». «Трагедия» тоже не подходит: есть жизненные трагедии, а в спорте — просто очень слабое выступление. Мы понимаем, что кардинально лучше выступить было сложно. К сожалению, сейчас у нас крайне невысокий выбор игроков — кандидатов в национальную команду. Конечно, можно спорить по поводу того, что тренерский штаб не вызвал в сборную того или иного игрока, но по-настоящему вариантов особенно у нас не было.



На данный момент я до конца не переварил выступление сборной России на чемпионате Европы. Естественно, присутствует расстройство многими факторами: как результатом, так и игрой команды. Сейчас нужно проанализировать все показатели, нужно осознать всe не ощущениями, а цифрами, разумно подойти к вопросу. Конечно, на данный момент чувства не из приятных. Что уж говорить, выступление было плохое.



Конечно, сейчас, после сыгранных матчей, легко говорить, что сборная ошиблась с тактикой. После первых двух игр общественность просила действовать активнее, что мы и пытались сделать в последнем матче, но по многим причинам игра у нас не получилась. В составе сборной Уэльса есть несколько игроков, которые значительно превосходят наших ребят по уровню. Плюс команда играет по сути в простой футбол, и их это устраивает. Сам ход игры заставлял нас атаковать — мы понимали, что играем с примерно равным нам по уровню соперником, и хотели большего. В итоге дали свободу нескольким игрокам соперника, которые и решили ход игры», — сказал он.

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