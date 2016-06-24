Чугайнов: «Игнашевич и Березуцкий на ЧМ-2018? Смех сквозь слезы»

Бывший главный тренер «Сокола» Игорь Чугайнов не верит в то, что защитники ЦСКА Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий смогут сыграть на ЧМ-2018 в составе сборной России.
«Березуцкий не зря сказал, что надо готовить нам смену. Это признание в стиле: «Не могу я больше! Я восемь лет назад уже бронзу брал. Я ветеран команды».
Им с Игнашевичем на чемпионат мира надо будет тросточки выпиливать. Смех сквозь слезы», – сказал Чугайнов.
Источник: Спорт FM
!......АРШАВИН!!!!!!!.......а, поскольку пошли в медиа разговоры о возвращении гуса хиддинка, этот вариант весьма реален....так же как и реально в последствии возвращение павлюченко, погребняка и колодина!!!...заменить то их не кем!!!!!