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  • Чугайнов: «Игнашевич и Березуцкий на ЧМ-2018? Смех сквозь слезы»

Чугайнов: «Игнашевич и Березуцкий на ЧМ-2018? Смех сквозь слезы»

24 июня 2016, 07:40
10

Бывший главный тренер «Сокола» Игорь Чугайнов не верит в то, что защитники ЦСКА Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий смогут сыграть на ЧМ-2018 в составе сборной России.

«Березуцкий не зря сказал, что надо готовить нам смену. Это признание в стиле: «Не могу я больше! Я восемь лет назад уже бронзу брал. Я ветеран команды».

Им с Игнашевичем на чемпионат мира надо будет тросточки выпиливать. Смех сквозь слезы», – сказал Чугайнов.

Источник: Спорт FM
Россия Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Чугайнов Игорь
Комментарии (10)
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Nikita Suarez
1466745265
А почему наша бессменная защита карьеру в сборной то не завершит? Их уровень уже все узнали,на чм им делать нечего...почему дорогу молодым не дадут?или они думают их пригласят снова?!?
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snaiper1989
1466746227
Березуцкий в нападении даже лучше 3 напов наших вместе взятых сыграл(гол забил) - вот его туда и ставить на ЧМ18))))чем косолапого Дзюбу, возвышенного Смолова и бесполезного Кокорина...так же будет стоять как эти, тока хоть какой никакой но забьет))))
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vladimir-7
1466746799
Чугайнов, от смеха не описайся. И за Игнашевича и Березуцских не отвечай о их возможностях. Тоже мне, тренеришка фигов.
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Саня БУБА
1466759821
.....а они реально собираются сыграть на домашнем мундиале!!!!!...кто то об этом не знает????....тот же самый акт надругательства над болельщиками планирует сделать: широков, мамаев, смолов и.......вниманиееее!!!!!!!!!!!
!......АРШАВИН!!!!!!!.......а, поскольку пошли в медиа разговоры о возвращении гуса хиддинка, этот вариант весьма реален....так же как и реально в последствии возвращение павлюченко, погребняка и колодина!!!...заменить то их не кем!!!!!
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