Чугайнов: «Игнашевич и Березуцкий на ЧМ-2018? Смех сквозь слезы»

Бывший главный тренер «Сокола» Игорь Чугайнов не верит в то, что защитники ЦСКА Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий смогут сыграть на ЧМ-2018 в составе сборной России.

«Березуцкий не зря сказал, что надо готовить нам смену. Это признание в стиле: «Не могу я больше! Я восемь лет назад уже бронзу брал. Я ветеран команды».

Им с Игнашевичем на чемпионат мира надо будет тросточки выпиливать. Смех сквозь слезы», – сказал Чугайнов.