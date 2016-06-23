Воронин: «В России и в Украине можно зарабатывать деньги – но не в футбол играть»

Экс-форвард «Байера», «Ливерпуля», «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин порекомендовал российским и украинским игрокам уезжать из национальных чемпионатов. По его мнению, приобрести необходимые мастерство и опыт можно только выступая в европейских лигах.

«Надо всем уезжать. Футбол – за границей. У нас футбола нет. Когда Советский Союз развалился, тогда же развалился футбол по большому счету. В России, в Украине можно зарабатывать деньги – но не в футбол играть. Футбола нет, и это все знают. Когда они выходят в Лигу чемпионов, вот там и видят футбол.

Игроком можно стать в Европе. Когда на матчи будут приходить не по пять тысяч болельщиков, а по 50, где с трибун не кричат «ты – дерьмо» и «судья – этот самый», и все это не слышат дети. Вот это футбол. Туда надо стремиться», – сказал Воронин.