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    Карпин: «Хочу сказать спасибо «Армавиру», его акционерам и всему городу – все было великолепно»

    Валерий Карпин прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Армавира», состоявшийся сегодня. Напомним, что трудовой договор между 47-летним специалистом и клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

    «Не хочу об этом говорить. Все, что происходило, происходит и будет происходить, останется в клубе. Я лишь хочу поблагодарить клуб, его акционеров и весь город. Все было просто великолепно.

    У меня нет никаких претензий – только слова благодарности. Желаю удачи «Армавиру» на этот и следующий сезоны», – сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2016 16:52
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 24 июня 2016, 20:06

      Федуну надо извениться и вернуть Валеру,,,,по крайне мере сильнее Аленичева 100%,с ним хоть в медалях были трижды,пускай и не золотые но всё же

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM 24 июня 2016, 17:14

      Образцовый спартаковец :-))) Бабла настриг, команду опустил - пора и валить.

      -2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 июня 2016, 11:12

      После 10-го тура ждем в Спартаке.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 июня 2016, 08:23

      ушли или сам ушел?

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 июня 2016, 02:55

      А причина? Надеюсь, мы скоро её узнаем, если было более выгодное предложение

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 23 июня 2016, 21:49

      И молвил Айсберг "Титанику": "Все было просто великолепно."

      2
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 23 июня 2016, 20:58

      Валера достойный чел

      0
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 23 июня 2016, 19:17

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 23 июня 2016, 18:20

      В сборную карпина. Говорю серьёзно не знаю как результат но игра тогда хоть будет красивая и атакующая

      3
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      Рейтинг: +759

      sevsor 23 июня 2016, 17:15

      Интересно, акционеры, команда и город Армавир тоже "благодарен" Валере, за то, что команда вылетела в низшую лигу?)))

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      Рейтинг: +423

      Drapik > sevsor 23 июня 2016, 17:57

      Точно!) Выйдут всем городом провожать)

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > sevsor 23 июня 2016, 18:46

      Все великолепно.

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