Бесчастных: «На Евро-2016 сборная России играла против лучших форвардов Европы и мира»

Бывший форвард сборной России Владимир Бесчастных заявил, что на чемпионате Европы-2016 национальная команда противостояла нападающим, являющимся одними из сильнейших в европейском футболе. Также, по мнению специалиста, российские футболисты сыграли на своем максимальном уровне.

«Это те футболисты, которые у нас есть, это наши лучшие игроки. Они сыграли, как могут. Если бы у нас был кто-то лучше них, то это был бы другой разговор. Команда попала под сильных нападающих – и пропустили. У нас были моменты, но мы играли против нападающих, которые являются одними из лучших в Европе и в мире. Конечно, было непросто.

Заявление Слуцкого? Я думаю, что тут дело в эмоциях. Леониду Викторовичу надо дать время успокоиться, потому что все должны понимать, что не только болельщики недовольны. Все футболисты, тренеры недовольны и находятся в тяжелом психологическом состоянии. Надо время и сейчас не стоит размышлять на тему о том, кого бы выбрать на пост главного тренера национальной команды», – сказал Бесчастных.