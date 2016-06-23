Ярмоленко болельщикам: «Извините, мы станем сильнее, и вы будете нами гордиться»

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко попросил прощения у болельщиков за выступление национальной команды на чемпионате Европы-2016, пообещав, что в будущем украинские игроки будут показывать лучшие результаты. Напомним, подопечные Михаила Фоменко заняли последнее место в группе С, не набрав ни одного очка и ни разу не поразив ворота соперников (Германия – 0:2, Северная Ирландия – 0:2, Польша – 0:1).

«Извините, мы станем сильнее. Обещаю, вы будете нами гордиться, только поддерживайте и верьте до конца», – написал Ярмоленко на своей странице в Twitter.