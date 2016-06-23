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  • BoltCX, Gek Dement и jokerruss – в тройке лидеров Конкурса прогнозов сезона Евро-2016

BoltCX, Gek Dement и jokerruss – в тройке лидеров Конкурса прогнозов сезона Евро-2016

23 июня 2016, 11:49
3

Завершился групповой этап чемпионата Европы-2016. А специальный сезон Конкурса прогнозов в самом разгаре! За это время мы пережили неожиданный вылет сборных России и Украины, а также удивительный триумф национальных команд Исландии и Венгрии.

Посмотрим на расстановку сил в рейтинге участников Конкурса прогнозов после группового этапа Евро. Так выглядит десятка лучших игроков КП прямо сейчас.

Впереди осталось немного матчей, и сейчас особенно важно не пропускать ни одной ставки. Не забывайте забирать каждодневные бонусы, а также используйте бонусы за комментарии на сайте и посты в соц.сетях.

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Работа сайта
Комментарии (3)
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regbiN
1466680885
Я не пойму как они так быстро поднимаются
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regbiN
1466680907
Или у них ставки по более
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