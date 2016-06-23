BoltCX, Gek Dement и jokerruss – в тройке лидеров Конкурса прогнозов сезона Евро-2016

Завершился групповой этап чемпионата Европы-2016. А специальный сезон Конкурса прогнозов в самом разгаре! За это время мы пережили неожиданный вылет сборных России и Украины, а также удивительный триумф национальных команд Исландии и Венгрии.
Посмотрим на расстановку сил в рейтинге участников Конкурса прогнозов после группового этапа Евро. Так выглядит десятка лучших игроков КП прямо сейчас.
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5 место – Наушники iSport Strive от Monster;
6 место – Книга бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова «Foot'больные люди» с автографом автора;
7 место – Набор болельщика сборной России;
8 место – Набор болельщика сборной России;
9 место – Полюбившаяся всем музыка на стену Вконтакте от «Бомбардира». НО! В честь чемпионата Европы – на французском языке:)
10 место – Мы попросим всех пользователей группы «Бомбардира» Вконтакте (> 360 тысяч подписчиков) пролайкать вашу аватарку!
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