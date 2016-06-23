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    Маурисио: «В Бразилии бегал больше, чем в России»

    Полузащитник «Зенита» Маурисио рассказал о начале подготовки к предстоящему сезону, а также о том, как он провел свой отпуск.

    – Ноги болят?

    – Да! Сильно! Много здесь работы, беговых упражнений. Утром вот сегодня очень долго бегали. Но я думаю, что после отпуска так и нужно. Физически мы еще не готовы, но скоро все будет в порядке.

    – Для бразильца бегать без мяча – это наказание?

    – Ну, немного, конечно, да. Но в Бразилии мы тоже много бегали. И, если честно, даже больше, чем здесь. Но это нужно. Неделя-две пройдет и будет полегче.

    – Расскажите, чем занимались в отпуске?

    – Этот отпуск был очень спокойным, потому никаких рисков у меня на этот раз не было. Когда ездил домой в предыдущий раз, сразу после «Терека», то прилетел без контракта. Конечно, погулял с семьей, отдыхал, но все равно постоянно думал, где окажусь. А теперь все правда получилось спокойнее.

    – Что для вас на отдыхе главное?

    – Главное – встретиться с семьей. Не только с папой и мамой, но и со всеми родственниками.

    – Все – это сколько? Человек 50?

    – Ха, много, да! Еще важно погулять с ребенком. Один, два или три дня провести только с ним и женой. Погода в Бразилии сейчас плохая, каждый день дождь и ветер, холодно. Так что пляжа не было, но все равно было очень хорошо.

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.06.2016 10:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +368

      mik1954 23 июня 2016, 12:29

      С паспортом определяйся !

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    • ...
      Рейтинг: -17

      -SHERLS 23 июня 2016, 10:37

      В России не бегают ,там проверяют деньги на счетах!

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