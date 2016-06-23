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    Плетикоса: «Ждал от России приятных сюрпризов»

    Бывший вратарь сборной Хорватии и «Спартака» Стипе Плетикоса рассказал о том, как воспринял провал сборной России на проходящем во Франции Евро-2016.

    «Очень удивился. Был в гостях на хорватском телевидении перед чемпионатом и сказал, что жду от России приятных сюрпризов. Слуцкого считаю тренером высокого уровня. Но когда увидел состав на первые матчи с тремя форвардами, то сразу понял: ничего не выйдет.

    Ведь почти все сборные во Франции играют в закрытый футбол, не идут в высокий прессинг. А Головин и Нойштедтер в центре… Печальное зрелище. Жаль, ведь я болел за российскую команду», – сказал Плетикоса.

    Сборная России выбыла из розыгрыша турнира после группового турнира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2016 09:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 23 июня 2016, 17:34

      Мы тоже Стипе, мы тоже.(((

      0
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 23 июня 2016, 16:41

      Стипе,зато теперь вся Россия болеет за Хорватию!Чисто по игре - вы лучшие!

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 23 июня 2016, 14:47

      Сюрпризы были.Но неприятные(

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 23 июня 2016, 10:38

      Сюрприз! Сюрприз! Да здравствует сюрприз!

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 23 июня 2016, 10:01

      А разве это не сюрприз? Мы уже целую вечность только ждем

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 июня 2016, 09:55

      Вратарь больше гения Слуцкого соображает в футболе.

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