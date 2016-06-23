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    Ибрагимович: «Я горд за свою карьеру в сборной»

    Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович после поражения в заключительном матче группового турнира Евро-2016 от Бельгии признался, что гордится своей карьерой в национальной команде.

    «Я горд за свою карьеру в сборной. Когда-то я был пацаном из маленького района в Мальме и достиг того, что представлял свою страну. Стал капитаном сборной. Горжусь тем, чего добился. У меня останется много приятных воспоминаний о карьере в сборной Швеции», – приводит слова Ибрагимовича сайт 4-4-2.

    Напомним, матч Швеция – Бельгия закончился со счетом 0:1. Эта встреча стала для 34-летнего форварда последней в составе национальной команды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2016 08:17
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 23 июня 2016, 11:33

      Швеция что-нибудь выиграла?

      0
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      ...
      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 > Zeff 23 июня 2016, 13:36

      да нет. Среди Чемпионатов мира, лучшее это 2-е место (1958), а на
      Чемпионате Европы это полуфинал (1992)

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