Брэди: «Если все сработает, сможем покусать Францию»

Нападающий сборной Ирландии и лучший игрок заключительного матча группового этапа Евро-2016 Робби Брэди рассказал об эмоциях после победы над Италией (1:0).

«Когда смотришь вокруг и видишь, что эта победа значит для всех нас, для меня самого... С детства я мечтал сыграть на таком уровне, рос с этой мечтой. И выиграть вот такой матч на глазах своей семьи! В мире нет ничего лучше. Нет слов, я на седьмом небе! Когда мы праздновали гол, я чуть с ума не сошел.

Мы знаем, что Франция – команда мирового класса, но если мы будем держаться вместе, как сегодня, то сможем обыграть любого соперника. Некоторые французы знакомы нам по Премьер-лиге. В целом же знаем о сопернике немного, но мы должны сосредоточиться на своей игре. Если все сработает, сможем любого покусать», – сказал Брэди.

В 1/8 финала Евро-2016 сборной Ирландии предстоит встретиться с Францией. Матч состоится 26 июня в 16:00 по московскому времени.