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    Италия – Ирландия. Иммобиле и Дзадза выйдут в атаке хозяев с первых минут

    Стали известны стартовые составы сборных Италии и Ирландии на матч 3-го тура группового этапа Евро-2016.

    Италия: Сиригу, Барцальи, Бонуччи, Огбонна, Мотта, Флоренци, Стураро, Де Шильо, Бернардески, Дзадза, Иммобиле.

    Ирландия: Рэндольф, Коулмен, Киог, Даффи, Уорд, МакКарти, МакКлин, Брэди, Хендрик, Мерфи, Лонг.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Пьер Моруа» и начнется в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

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    Источник: УЕФА

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    22.06.2016 21:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 22 июня 2016, 22:20

      Где посмотреть можно

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    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 22 июня 2016, 21:35

      оооо бернардески, наконец то!

      0
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