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    Фильцов: «Коусейру у всех вызывал уважение»

    Голкипер тульского «Арсенала» Александр Фильцов вспомнил о Жозе Коусейру, под руководством которого он выступал в «Локомотиве».

    – Кто из ваших тренеров самые интересные занятия проводил?

    – Жозе Коусейру. Все было четко, по делу, плюс он большой мотиватор, пользовался у команды уважением. Среди тренеров вратарей еще отмечу помощника Коусейру – Витора Сильвестре. В команде тогда были я, Гилерме и Амельченко. По части тренировочного процесса, по части отношения к каждому голкиперу как к личности он был лучшим. Применялся индивидуальный подход. Перед началом тренировки Сильвестре ставил камеру на штатив и снимал все занятие. Потом мог вызвать к себе и наглядно показать, где и в чем тебе нужно сделать по-другому. Все тренировки были разнообразные, упражнения всегда менялись. Если завтра игра, то на вечер тебе дают флешку с видеонарезкой, как соперник атакует, как подает угловые. Допустим, у «Локомотива» будет соперник ЦСКА. Коусейру со своим штабом садится и разбирает, как противник строит игру, кто куда пасует, и таким образом мы всю неделю готовимся под ЦСКА. Если соперник, к примеру, часто использует навесы с фланга, нас тоже нагружают этим компонентом.

    – Не могу тогда не спросить, почему у Коусейру и его бригады не получилось?

    – Я считаю, что все получилось. Да, концовка не удалась. Но человек проработал меньше года, а сколько вывел в состав русских футболистов. И играли мы в целом положительно. Коусейру у всех вызывал уважение: у болельщиков, у игроков, у жен, у подруг, у родителей. Если бы зависело от меня, я бы оставил его и дальше работать.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    22.06.2016 14:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +263

      Саладин 23 июня 2016, 12:08

      полностью согласен. когда он бурлака и беляева в основу поставил, подумал наконец то... Но гадкая оля опять какнула

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 23 июня 2016, 08:41

      Да когда же эту с... уволят

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 22 июня 2016, 19:56

      хороший тренер!

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 22 июня 2016, 17:51

      И правда отличный тренер был

      0
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 22 июня 2016, 15:51

      потому что СмороЦСКАя........

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 22 июня 2016, 14:48

      ооооо Саня, какие люди) давно о нем не слышал)))

      0
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