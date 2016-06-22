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    Бельгия сойдется в борьбе со Швецией

    Сегодня вечером состоится заключительный матч группового этапа чемпионата Европы между сборными Швеции и Бельгии.

    Подопечные Марка Вилмотса, потерпев поражение в первом туре от итальянцев, сумели реабилитироваться и выиграть у Ирландии, чем существенно увеличили свои шансы на участие в 1/8 финала турнира. Для выхода в следующую стадию Евро-2016 бельгийцам нужно добывать как минимум одно очко.

    Для шведов же дела обстоят куда хуже. В их активе еще нет ни одной победы, а их лидер Златан Ибрагимович за два матча не нанес в створ ворот соперника ни одного удара. Для преодоления группового этапа команде Эрика Хамрена необходимо побеждать.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2016 21:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -8

      halk1981 22 июня 2016, 22:31

      РРР

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