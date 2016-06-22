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    Кураньи: «Через пару лет Россия станет топ-командой, для этого лишь нужно идти в правильном настроении»

    Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи назвал причины, по которым сборная России неудачно выступила на чемпионате Европы. Напомним, что на групповом этапе подопечные Леонида Слуцкого набрали лишь одно очко в трех матчах.

    – После нынешнего чемпионата Европы можно говорить о том, что российский футбол в целом чересчур слаб?

    – Нет. Полагаю, просто все не сошлось – команда была не в форме, ментально недостаточно сильна. Думаю, по своему таланту российские футболисты могут все. Нужно добиться, чтобы сборная стала настоящей командой. Если она есть, можно многого достичь. Но нужен план, по нему необходимо жестко и напряженно работать. Тогда все будет хорошо.

    – В России действительно немало талантов – юниорская сборная не так давно дважды выиграла чемпионат Европы.

    – На молодых талантливых ребят и нужно ориентироваться. Нужно помочь им прогрессировать, давать способным шансы, стараться хорошо подготовить их и в чисто футбольном плане, и физически. В общем, обеспечить развитие. Если все будет идти в правильном направлении, то Россия через пару лет станет топ-командой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.06.2016 09:08
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +97

      Lordfrax 22 июня 2016, 14:55

      Я просто не понимаю почему не могут отказаться от лимита?
      Так мы имеем зажравшихся. Да они добились места в клубе, но затем перестают прогрессировать, не про всех говорю.
      А то, что все боятся, что русских не будет так это ерунда и при лимите в 4 русских играло и 6 и 7. Это легко решается, потому что на команду без русских никто и смотреть не бдует. А фанаты в этом деле всё

      0
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      Рейтинг: +23

      Мачочо06 22 июня 2016, 13:51

      Наши сборники зажрались уже, нужно зарплаты в трое уменьшить как минимум. Нее, в первую очередь нужно избавиться от дзюбы :-D

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      Рейтинг: +23

      Мачочо06 22 июня 2016, 13:50

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +23

      Мачочо06 22 июня 2016, 13:47

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 июня 2016, 13:03

      Это из той же песни, "Они говорили цель минимум выход из группы,а там как повезет"

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 июня 2016, 12:27

      Кевин- приколист.Это в Германии можно за два года что-то сделать.А у нас кругом дураки ,ворьё и вредители.Поэтому крутятся по России одни и те же тренеры,сменяя друг-друга,уходят со скандалом,опять приходят.Функционеры от спорта от должности не отстраняются за полное несоответствие.Футболистов не готовят-некому учить,а тех кто ,всё же ,"учат"-самих бы кто научил....

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      Рейтинг: +54

      саша кул 22 июня 2016, 12:01

      счас попотписывают контракты на миллионы и вырастет еще одна сборная пежонав-мажорав.но только не футболистов.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 22 июня 2016, 10:28

      Как же небось Англии теперь стыдно... Вничью с Россией сыграть...

      5
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      Рейтинг: +22

      U-Jin 22 июня 2016, 10:26

      А мы как всегда пойдём другим путем

      2
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 22 июня 2016, 10:11

      Каких пару лет,минимум 5-7 лет чтобы молодняк вырос!Кому сейчас за 20 лет с них толку уже не будет!Им уже рассказали что отвечать ни за что не нужно,главное контракт миллионый с клубом!

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