Гомес: «Сборная Германии отложила голы на 1/8 финала»

Нападающий сборной Германии Марио Гомес поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2016 против Северной Ирландии (1:0). Отметим, что именно Гомес стал автором победного гола в данной встрече.

«Никогда не видел, чтобы команда, которая атаковала так разнообразно, побеждала со счетом лишь 1:0. Но главное – мы заняли первое место в группе, а голы отложили на 1/8 финала.

Лично мне потребовалось 15-20 минут, чтобы войти в игру, в которой противостояли высокорослые и физически сильные соперники. Но в итоге мы создали массу выгодных моментов, и это хорошо. В следующий раз надо будет только лучше их реализовать», – сказал Гомес.