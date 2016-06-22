Мостовой: «Игра сборной России – это ужас, кошмар и позор»

Я, может, буду не очень патриотичным, но в футболе все так же, как и в стране в целом. Плевать мне на команду к чм, только бы не отобрали. Я хочу увидеть, как в моем родном городе величайшие игроки планеты сразятся за право обладать кубком. И на Кокорина с Широковым я в этот момент смотреть не хочу. Я хочу смотреть футбол.
Футбольный эксперт Александр Мостовой оценил игру сборной России на Евро-2016. Напомним, российская национальная команда не сумела преодолеть групповой этап, набрав в квартете В лишь одно очко.
«Пришло время резануть по живому. Мне до последнего не хотелось верить зарубежным экспертам, которые говорили, что наша сборная одна из самых слабых на турнире. В конечном счете – это ужас, кошмар и позор. Худшей игры в исполнении нашей национальной команды я не видел много-много лет. А сейчас все немного покричат, порассуждают о проблемах и дальше продолжат заниматься самообманом», – сказал Мостовой.