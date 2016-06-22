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    Мостовой: «Игра сборной России – это ужас, кошмар и позор»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой оценил игру сборной России на Евро-2016. Напомним, российская национальная команда не сумела преодолеть групповой этап, набрав в квартете В лишь одно очко.

    «Пришло время резануть по живому. Мне до последнего не хотелось верить зарубежным экспертам, которые говорили, что наша сборная одна из самых слабых на турнире. В конечном счете – это ужас, кошмар и позор. Худшей игры в исполнении нашей национальной команды я не видел много-много лет. А сейчас все немного покричат, порассуждают о проблемах и дальше продолжат заниматься самообманом», – сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.06.2016 00:01
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      Chupa_14 22 июня 2016, 12:44

      Я, может, буду не очень патриотичным, но в футболе все так же, как и в стране в целом. Плевать мне на команду к чм, только бы не отобрали. Я хочу увидеть, как в моем родном городе величайшие игроки планеты сразятся за право обладать кубком. И на Кокорина с Широковым я в этот момент смотреть не хочу. Я хочу смотреть футбол.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 июня 2016, 09:48

      Надо срочно Курбана Бекиевича уговаривать ! Времени совсем нет на размышления.Он быстро найдёт приемлемых игроков и организует игру.Он не будет поддаваться на всякие идиотские уговоры взять в команду мимо пробегающих и родственников чьих-то знакомых! Подозреваю,этот суровый и немногословный человек пошлёт не задумываясь на хер советчиков типа мудко и пр.

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      Рейтинг: +43

      Ховрино 446 22 июня 2016, 08:42

      даааа... так как же так получилось, что вы люди от футбола все знаете. все видете, пишите про самообман, НО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТЕ??????? где интенсивное развитие детского футбола? почему про финансирование футбола я знаю только что игроки охренели от безумных зарплат и распиле бабла на строительстве стадионов????

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      Рейтинг: +38

      Jackman 22 июня 2016, 08:30

      Из всего комментария - самое важное, что сейчас все немного покричат, порассуждают о проблемах и дальше продолжат заниматься самообманом - это горькая правда. :(

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 июня 2016, 07:44

      Эти полутрупы и не собирались выйти из группы.
      Это не юмор и не сатира,
      Походу у нас нет команды к домашнему чемпионату мира.

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      Рейтинг: +663

      88serega88 22 июня 2016, 01:28

      Евро 2004.....Кто там позор был??))))) тоже мне эксперт!!!

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      Рейтинг: +663

      88serega88 > 88serega88 22 июня 2016, 01:29

      а точно в Японии!!!!!! там еще хуже было, хотя можно кроме 2008 года сказать что везде позор в 21 веке

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      Рейтинг: +300

      Zeff 22 июня 2016, 01:19

      Кипр - Россия - 1:1. Ты там играл.

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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 22 июня 2016, 01:11

      И вы еще защищаете наших дармоедов?????пиздееец.....

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 июня 2016, 00:15

      Да, это кошмарище и позорище

      2
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