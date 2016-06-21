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Чехия – Турция. Гол Йилмаза
Чехия – Турция. Гол Йилмаза
21 июня 2016, 22:38
Форвард сборной
Турции
Бурак Йилмаз
открыл счет в матче против
Чехии
.
Источник:
Бомбардир.ру
Чемпионат Европы
Чехия
Турция
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