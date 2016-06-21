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    Капков: «Сборной России нужен Бердыев»

    Бывший вице-президент РФС Сергей Капков поделился своим мнением о выступлении сборной России на Евро-2016.

    «ЧЕ-2016 завершен. Не для всех, конечно. Но, наш футбол из данного процесса выпал, и выпал так, что в случайность произошедшего не верит никто. Все (ну, может быть кроме гола Василия Березуцкого) абсолютно естественный результат процессов, которые длятся в нашем футболе не первый десяток лет. Не будь на расстоянии всего лишь двух сезонов эпохального домашнего чемпионата мира, можно было бы в тысячный раз поговорить о детском футболе, материальной базе и даже футболе как национальной идее. Но времени на это нет. Собственно его вообще нет. Сегодня уже нет даже набора каких-то действий, которые могли бы гарантированно уберечь нашу сборную от очередного фиаско теперь уже не на французских, а на российских футбольных полях.

    Но это не значит, что нужно просто спокойно жить два года в ожидании очередного позора, теперь уже не европейского, а мирового масштаба. Предлагаю осознать одну простую вещь – у нас нет выбора футболистов уровня сборной. Увеличить его реально можно за счет талантливой молодежи и натурализации. Пример привлечения Головина и Нойштедтера вряд ли можно назвать успешным. Но рук опускать нельзя. Думаю, что например, Фернандес и Зобнин могут усилить нашу сборную, но это вряд ли можно назвать системным подходом.

    Вернемся к имеющимся ресурсам. Сегодня мы имеем примерно 40 человек – это все, что есть в 140 миллионной стране. Значит нужно сделать все, чтобы из этих 40 игроков выдавить максимум возможного из того, на что они способны. Наш чемпионат, как показывает практика, губит таланты, а не растит их. Губит по двум причинам – лимит на легионеров убивает конкуренцию, а значит стимул для роста, а гигантская зарплата лишает какой бы то ни было мотивации. Вывод. С этого сезона (медлить уже поздно) нужно ввести потолок зарплат для российских футболистов (хотя бы для игроков в возрасте до 25 лет) и отменить лимит на легионеров. Понимаю, юридически и политически это сложно. Но по-другому мы не заставим наших молодых игроков перебираться в чемпионаты других стран, где им не будут платить «за паспорт».

    И второе, нам нужен освобожденный тренер, который может за два года товарищеских игр наладить организацию игры таким образом, чтобы игроки среднего уровня могли бороться с соперником превосходящим его и физически, и технически. Я знаю только одного такого тренера – это Курбан Бекиевич Бердыев (может быть, есть еще кандидатуры). Конечно, он не всегда обыгрывает «Барселону» и не каждый год выводит «Ростов» в Лигу Чемпионов, но он это может. И пусть мы не будем показывать «искренний футбол» имени Эдуарда Васильевича Малофеева, зато, возможно, будет шанс выйти из группы. А по-другому опять придется надеяться, что чудо, подобное тому, что совершил капитан Василий Березуцкий, будет повторяться по два-три раза за матч. Но главное – тренер должен быть освобожденным и думать только о сборной. Футбол совместительства не прощает», – заявил Капков.

    Источник: Facebook.com

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    21.06.2016 20:35
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 21 июня 2016, 23:44

      я удивляюсь с тех людей которые ожидали чего то большего от сборной, которая по сути своей не меняется уже лет 10, у нас 36 летний защитник бегает, причём мы ещё говорим других нет)), а Слуцский когда был тренером

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 21 июня 2016, 22:53

      Реальной кандидатуры кроме Бердыева просто нет , брать зарубежного тренера деньги на ветер .

      1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 21 июня 2016, 22:33

      Не будет Бердыева в сборной. Пока Миллеры и Гинеры составляют состав сборной, ничего ей не светит.

      2
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      Рейтинг: +423

      Drapik 21 июня 2016, 21:36

      Точно, лимит портит таланты. Ну да, первое время понаедут граждане с африканского континента, но как приедут, так и уедут. Зато свои пацанята поймут, что место надо завоевать и потом постоянно за него бороться. А потолок зарплат - это бред.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 июня 2016, 21:17

      " нужно ввести потолок зарплат для российских футболистов (хотя бы для игроков в возрасте до 25 лет) и отменить лимит на легионеров"
      То есть приедет какой нибудь негр и будет зарабатывать в 10 раз больше нашего ИВАНОВА(а может он юный Месси?)

      -2
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > андрей андреев 21 июня 2016, 22:35

      Смысл? И будут они свои зп в конвертах получать. Даже сейчас никто не знает их гонорары, так что с потолком ничего не выйдет.

      -1
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 21 июня 2016, 21:15

      перемены нужны это ФАКТ !!!!

      0
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 21 июня 2016, 21:08

      Бердыев, конечно супер, но Черчесов тоже грамотный тренер. почему ему не дать шанс. Зачем нам Пеллегрини, у нас уже был Капелло- не хватит? Заплатили фантастические деньги, а результат-0! И Мудко, как ни в чём не бывало ,выбирают президентом РФС! Гнать его давно надо поганной метлой со всех постов!

      2
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      Рейтинг: +124

      1cent 21 июня 2016, 21:07

      птицы летят на йух, Бердыева трогать не надо, что не так пойдет вы ж его потом обсерать будете, а мы его в Ростове по любому Уважаем

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 1cent 21 июня 2016, 21:12

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > 1cent 22 июня 2016, 09:25

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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 21 июня 2016, 21:02

      А еще нужно запретить госкорпорациям платить такие зарплаты.На пенсии и зарплаты у государства денег нет,а на подобные оклады - пожалуйста!

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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 21 июня 2016, 20:49

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