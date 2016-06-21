Украина – Польша. Бутко, Зинченко и Капустка выйдут на поле с первых минут

Стали известны составы сборных Украины и Польши на матч последнего тура группового этапа Евро-2016. Отметим появление в составе украинской команды защитника «Амкара» Богдана Бутко и полузащитника «Уфы» Александра Зинченко.

Украина: Пятов, Хачериди, Бутко, Федецкий, Кучер, Степаненко, Зозуля, Зинченко, Ярмоленко, Ротань, Коноплянка.

Польша: Фабиански, Паздан, Енджейчик, Ционек, Йодловец, Крыховяк, Глик, Зелински, Капустка, Милик, Левандовски.

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