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    Капустка: «Болельщики называют меня «самой дорогой капусткой в мире»

    Молодой игрок сборной Польши Бартош Капустка рассказал о своем отношении к тому, что болельщики команды называют его «самой дорогой капусткой в мире».

    «Партнеры показали мне все это в интернете – невозможно не быть в курсе. Это просто шутки, так и надо к ним относиться. Быть одним из десяти тинейджеров на всем Евро – это довольно круто. Я мечтал играть за Польшу с детства, но не думал, что эта мечта так быстро сбудется. Но повернулось иначе. Когда я только начинал учиться в средней школе, у меня была череда травм и среди сверстников я не выделялся. Иногда я думал: «Что, если ничего не выйдет? Что, если придется делать что-то другое?» А теперь я во Франции, и это невероятно!», – заявил Капустка.

    Источник: УЕФА

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    21.06.2016 17:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +152

      Diman67 30 июня 2016, 23:56

      на молодого гарика харламова похож)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 21 июня 2016, 19:23

      а в нашей сборной самые дорогие овощи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 июня 2016, 18:29

      Теперь главное - работать над повышением своего мастерства, а не "рубить капустку", как наши "жирные коты"... или, как выясняется, КОЗЛЫ!

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