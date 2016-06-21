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    Канчельскис: «Может, Слуцкого в сборной еще генеральным директором назначим?»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил выступление национальной команды на Евро-2016. Напомним, подопечные Леонида Слуцкого не сумели преодолеть групповой этап, набрав в квартете В лишь одно очко.

    «Наша сборная как будто вышла во двор погонять мяч. Махно говорил, что анархия – мать порядка. Так вот, у нас не оборона, а банда анархистов! Футбол не обманешь – мы просто издеваемся над ним, но кричим, что прогрессируем и у нас все великолепно.

    Семь лет назад некоторые деятели убеждали нас в том, что у нас вырастут новые футболисты, но это не грибы. А теперь сложно сказать, что мы можем изменить за два года до чемпионата мира.

    Что касается главного тренера сборной России Леонида Слуцкого, то на двух стульях усидеть нельзя, а мы все пытаемся кого-то удивить. Может, Слуцкого еще генеральным директором назначим? Тогда вообще все будет прекрасно!» – сказал Канчельскис.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.06.2016 16:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 21 июня 2016, 21:32

      Андрюшка, а помнишь как ты в 1994 году вместе с 13-ю друзьями письмо на отказ от сборной написал, прям перед самым чемпионатом мира в штатах. Форма тебя не устроила, обидели мальчиков????? Аааааааа, работа такая. Хе Хе Хе, ууууууууу

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 июня 2016, 16:45

      Меня, меня директором..генеральным хочу быть..я Буду работать за харчи

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      mitrich2001 > андрей андреев 21 июня 2016, 21:30

      "Голодать будут за еду!" (х/ф "День выборов")

      2
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > mitrich2001 22 июня 2016, 17:00

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