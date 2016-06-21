Селезнев: «Как поддерживают? Все уроды, козлы, деревянные»

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев резко прокомментировал xsport.ua критику в прессе в адрес футболистов национальной команды после провального выступления на Евро-2016. Напомним, что в заключительном матче группового этапа Украина встретится с Польшей.

– У поляков какие сильные стороны?

– Я уже видел, что вы нас разобрали красиво.

– Кого?

– Ну всю сборную, какие мы козлы.

– Мы не разбирали такого. Мы наоборот вас стараемся поддержать. Что вы хорошо играли против поляков последнюю игру. Как вы считаете, какие у вас шансы в ней?

– Посмотрим после игры. Каждый будет делать все возможное, чтобы выиграть.

– А разбирали уже Польшу подробно, какие у них ...

– Разбирали.

– ... сильные стороны?

– Хорошая у них команда.

– То есть вы не хотите говорить?

– Ну а что вам говорить? Я что-то скажу, через день выйдет интервью, мол, что он здесь рассказывает, зачем он нужен. Мы же все люди тут. Каждому надо немного… Я же видел, как вы нас поддерживаете. Что все уроды, все козлы, все деревянные. Что, я не читаю, что ли? Что всех утопить в мешке с моста? Нет, ну мы понимаем, что мы виноваты, никто с нас вины не снимает. Мы сами виноваты в этом поступке. Но то, что на нас столько вылилось?! Ну, честно, нужно хотя бы чуть-чуть уважать, уже не как футболистов, а просто как людей.

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