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Селезнев: «Как поддерживают? Все уроды, козлы, деревянные»

21 июня 2016, 10:43
16

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев резко прокомментировал xsport.ua критику в прессе в адрес футболистов национальной команды после провального выступления на Евро-2016. Напомним, что в заключительном матче группового этапа Украина встретится с Польшей.

– У поляков какие сильные стороны?

– Я уже видел, что вы нас разобрали красиво.

– Кого?

– Ну всю сборную, какие мы козлы.

– Мы не разбирали такого. Мы наоборот вас стараемся поддержать. Что вы хорошо играли против поляков последнюю игру. Как вы считаете, какие у вас шансы в ней?

– Посмотрим после игры. Каждый будет делать все возможное, чтобы выиграть.

– А разбирали уже Польшу подробно, какие у них ...

– Разбирали.

– ... сильные стороны?

– Хорошая у них команда.

– То есть вы не хотите говорить?

– Ну а что вам говорить? Я что-то скажу, через день выйдет интервью, мол, что он здесь рассказывает, зачем он нужен. Мы же все люди тут. Каждому надо немного… Я же видел, как вы нас поддерживаете. Что все уроды, все козлы, все деревянные. Что, я не читаю, что ли? Что всех утопить в мешке с моста? Нет, ну мы понимаем, что мы виноваты, никто с нас вины не снимает. Мы сами виноваты в этом поступке. Но то, что на нас столько вылилось?! Ну, честно, нужно хотя бы чуть-чуть уважать, уже не как футболистов, а просто как людей.

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Украина Украина Польша Селезнев Евгений
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Alex3920486
1466495452
Да не парься, у нас тоже самое.....
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MALOY74
1466495917
сами выбрали себе такую демократию, теперь не нойте хохлы!
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meiram
1466497589
Он прав и болелам,надо немного умерить свои нападки,не оскорбляя они тоже люди и у них тоже есть самолюбие! А ярым болельщикам нужно самим поиграть и выступать за сборную! Посмотрим,что будут представлять из себя любители потрепаться!
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KarkkiNik
1466499710
А кто нападает то? Жирный мужик, сидящий с банкой пива на диване со словами "За такие бабки ДОЛЖНЫ УБИВАТЬСЯ!!"? Видели таких, бесят такие, но воспринимать их серьезно не надо. А прессе нужна большая аудитория, они гонятся за сенсациями и промыванием команд и игроков, потому что так будет рейтинг больше, не попрут против мнения народа, а иначе кто будет читать или смотреть?
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zenitforever2015
1466501875
Давай обратно, в Кубань.
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zagrizlik
1466502570
Антипригарные трусы купи,полено.
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андрей андреев
1466503106
Привет из России и Турции.Все "наши"домой.Дальше ругаться
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nikita08
1466503217
деревянные
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Serjik78
1466503310
Это Вас еще мягко, без вазелина будет когда Поляки по самые гланды Вас натянут.
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FANS86
1466506278
еще и алкаши!
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