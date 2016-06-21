«Барселона» планирует продлить контракт с Неймаром до конца недели

К концу текущей недели руководство «Барселоны» рассчитывает заключить новое соглашение с форвардом сборной Бразилии Неймаром. Однако, официально об этом может быть объявлено не раньше июля.

Советник президента клуба Андре Кури, а также директор клуба Рауль Санллехи, которые курируют вопрос подписания нового контракта с 24-летним бразильцем, осознают, что его могут выкупить «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», поэтому намерены ускорить переговоры с окружением футболиста, права на которого принадлежат «Барселоне» до лета 2018 года.

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