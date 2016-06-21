Врба: «Нам нужно побеждать Турцию»

Главный тренер сборной Чехии Павел Врба рассказал о настрое своей команды на матч против Турции.

«В теории нам может хватить и очка, но это из области фантастики. Нам нужно побеждать, а потому сыграем с большим акцентом на атаку. Сделаем все возможное, чтобы контролировать ход матча.

У большинства наших ребят есть опыт участия в больших матчах, и это должно помочь. Все понимают, что стоит на кону, и каждый готов выложиться без остатка. В этом можете даже не сомневаться.

Обязательно пересмотрю игру в Праге, когда турки нас победили. С их точки зрения это, безусловно, был шикарный матч. Но сейчас все будет по-другому, поскольку три очка необходимы обеим командам.

Мы победили в Турции, они выиграли у нас в Чехии. Посмотрим, что получится во Франции», – сказал Врба.

Матч заключительного тура группового этапа Чехия – Турция состоится во вторник, 21 июня, в 22:00 по московскому времени.