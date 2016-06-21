Думбия продолжит карьеру в «Базеле»

Сейду давно уже стал человеком цивилизованным. Какие там Китай, Турция или Мексика?! Швейцария - самое то, что пока нужно! Ну а потом можно и в Москву заглянуть... В ЦСКА, например... :-)))))
Нападающий «Ромы» Сейду Думбия может перейти в «Базель».
Сообщается, что у футболиста также были предложения от клубов из Китая, Турции и Мексики, однако сам Думбия выбрал именно «Базель».
Минувший сезон игрок провел на правах аренды в ЦСКА и «Ньюкасле». Отметим, что в карьере Думбия уже были клубы из Швейцарии: футболист выступал за «Янг Бойз» с 2008 года по 2010.