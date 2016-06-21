Думбия продолжит карьеру в «Базеле»

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия может перейти в «Базель».

Сообщается, что у футболиста также были предложения от клубов из Китая, Турции и Мексики, однако сам Думбия выбрал именно «Базель».

Минувший сезон игрок провел на правах аренды в ЦСКА и «Ньюкасле». Отметим, что в карьере Думбия уже были клубы из Швейцарии: футболист выступал за «Янг Бойз» с 2008 года по 2010.