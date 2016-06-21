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    Думбия продолжит карьеру в «Базеле»

    Нападающий «Ромы» Сейду Думбия может перейти в «Базель».

    Сообщается, что у футболиста также были предложения от клубов из Китая, Турции и Мексики, однако сам Думбия выбрал именно «Базель».

    Минувший сезон игрок провел на правах аренды в ЦСКА и «Ньюкасле». Отметим, что в карьере Думбия уже были клубы из Швейцарии: футболист выступал за «Янг Бойз» с 2008 года по 2010.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    21.06.2016 06:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 июня 2016, 07:54

      Сейду давно уже стал человеком цивилизованным. Какие там Китай, Турция или Мексика?! Швейцария - самое то, что пока нужно! Ну а потом можно и в Москву заглянуть... В ЦСКА, например... :-)))))

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