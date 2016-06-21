Харт: «Уверен, мало кому захочется попасть на нас в плей-офф»

Вратарь сборной Англии Джо Харт прокомментировал результат матча третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды Словакии (0:0).

«Я в футболе уже давно. За эти годы я немало поиграл за команды, которые в своих матчах полностью превосходили соперника и при этом не побеждали. Такое случается. Мы по-прежнему собраны, вышли в следующий раунд и намерены проделать долгий путь на турнире.

Обязательно будем смотреть следующие матчи, чтобы увидеть своего будущего соперника. Уверен, мало кому захочется попасть на нас», – сказал Харт.