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    Тите – новый главный тренер сборной Бразилии

    Новым главным тренером сборной Бразилии стал Тите. Об этом сообщает официальный сайт Конфедерации футбола Бразилии.

    Специалист был представлен в качестве нового наставника бразильцев в понедельник. Он сменил на этом посту Карлоса Дунгу, под руководством которого Бразилия не сумела выйти из группы на Кубке Америки-2016.

    На протяжении своей тренерской карьеры Тите возглавлял несколько бразильских клубов, дважды выигрывал чемпионат Бразилии, один раз – Кубок страны, а также побеждал в Кубке Либертадорес и на Клубном чемпионате мира.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2016 04:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17

      REAL DEN !!! 23 июня 2016, 21:30

      Удачи ему и сборной !!!

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      Рейтинг: +52

      paNYA020294 21 июня 2016, 07:31

      надеюсь он вернет Тиаго Силву в состав!!!

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