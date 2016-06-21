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    Мутко: «Давайте сейчас не будем говорить о новом лимите»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился своим мнением о путях развития российского футбола после поражения сборной России в матче третьего тура Евро-2016 против команды Уэльса (0:3).

    «Хочется, чтобы ребята уезжали в Европу. Видели, как сегодня играли Бэйл, Рэмзи? Совсем другого уровня игроки. У нас таких нет.

    Новый лимит на легионеров? Давайте сейчас не будем об этом говорить. У нас в стране есть эксперты – они знают все до игры, во время, после… Понимаю, болельщики расстроены. Но мы создали все условия. Давайте сильно не ругать сборную. Другой команды у нас нет», – сказал Мутко.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    21.06.2016 02:14
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +44

      Kareon 21 июня 2016, 13:17

      Убрать лимит нужно и все попробовать на 2 года так

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 21 июня 2016, 10:46

      Мутко наблюдай плоды своего ЛИМИТА, какая Европа???? все российские игроки сидят на попе ровно за такие з/п в клубах. Тут не понятно только ду...м что лимит убивает наш футбол. Про летнюю олимпиаду вообще лучше не поднимать вопрос. Мутко давай до-свидания ты и есть главный паразит в Российском спорте.

      6
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 21 июня 2016, 09:34

      давайте лучше думать как убрать мудко с этой должности....он явно не справляется....футбол плохо....олимпиада из рук вон как плохо...в спорте все плохо... зачем нужен такой человек отвечающий за спорт

      5
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 21 июня 2016, 08:50

      вот КАЗЛИНА-тебя бы выпустить на поле и поржать ,когда бэйл с рэмзи будут присовывать по самые яйца,интересно что бы потом ты нам рассказал о неудачах и лимитах!!!

      -1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 21 июня 2016, 08:35

      Какаие условия? Для сидения на жопе и получения тонны денег,как кокорин? Ну тогда да условия созданы на 100%.

      3
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      Рейтинг: +319

      семенчик 21 июня 2016, 08:10

      Каки условия? Отчем он говорит?

      1
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 21 июня 2016, 07:55

      надо на деньги газпрома не легионеров покупать а Российских ребят отправлять учится играть в футбол за границу пока порядок у себя не наведете

      1
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      Рейтинг: +65

      Nail-football 21 июня 2016, 07:48

      Где-то это я уже слышал про все возможное и все условия ((( Давайте лучше поговорим о новом президенте РФС

      3
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 21 июня 2016, 06:52

      У Мутко провалы по всем фронтам, пора в оставку

      11
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      Рейтинг: +231

      yanedo 21 июня 2016, 06:12

      чмошники зажравшиеся других слов нет

      4
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