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    Широков: «Нельзя так проводить первый тайм. После этого шансов уже не было»

    Полузащитник сборной России Роман Широков поделился впечатлениями после поражения в матче третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса (0:3).

    «Сломал ли игру первый мяч валлийцев? Это ничего не решает. Это случилось в начале матча, так проводить первый тайм, как мы – нельзя.

    Мы позволили соперникам сделать этот матч своими собственными ошибками. Они блистательно воспользовались своими шансами.

    После первого тайма у нас все еще были шансы, но то, как мы их использовали, говорит о том, что шансов все же у нас не было», – сказал Широков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.06.2016 01:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23

      Марь_Я 21 июня 2016, 05:15

      ну не Широко судить. сам то что сделал?

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